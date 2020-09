L’invité de l’émission Zone Franche de Canal 3Bénin, le dimanche 30 août 2020, Sabi Sira Korogoné a donné des détails sur les intentions de son parti Mouvement populaire de libération (MPL) pour la présidentielle de 2021. A sept mois de la présidentielle de 2021, il indique que son parti est serein. Le parti se prépare bien à l’interne afin de répondre présent à cette échéance. Selon Sabi Sira Korogoné, le MPL n’a rien contre le système de parrainage car, en soi, ce système n’est pas mauvais.

«Notre silence nous a permis d’aller tester le dispositif du parrainage en rentrant en discussion avec des élus », fait-il savoir. A l’en croire, «le MPL a déjà téléchargé son parrainage à plus de 95 % ». Il précise que son parti aura son candidat et que même le parrainage de ce candidat est déjà activé à 95 %. Et «quelles que soient les intempéries, le MPL sera sur la ligne de départ des prochaines élections ». Il confie que son parti a l’obligation de participer à cette élection et «de gagner pour ne pas plonger la jeunesse dans le désespoir ». Par ailleurs, le président Sabi Sira Korogoné ne souhaite pas que cette élection exclusive soit comme les législatives de 2019.

Compétition ouverte

Il a émis le vœu que cette présidentielle «ne soit pas à la base des malheurs du peuples ». Et donc, il est impératif qu’en 2021 la compétition soit ouverte pour permettre aux citoyens qui aspirent à la magistrature suprême, d’y participer. Invité à se prononcer sur la candidature ou non de Patrice Talon pour un second mandat en 2021, Sabi Sira Korogoné reconnait que du point de vue constitutionnel, le chef de l’Etat a le droit de rempiler. Par contre, il estime que pour avoir promis au peuple un mandat unique à titre personnel, Patrice Talon est libre de montrer qu’il est un homme de parole ou de remettre en cause sa propre parole.