La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. L’admission en classe de seconde des apprenants titulaires du Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) de 2017 à 2019. L’information est rendu publique à travers une note de service signée du directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Atlantique.

Après la décision du ministre des enseignements maternel et primaire relative au passage systématique des écoliers du CI, du CE1 et du CM1, une nouvelle décision fait déjà polémique. C’est celle prise par docteur Edmond Hounton, directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Atlantique et qui autorise les élèves titulaires du Bepc de 2017 à 2019 et n’ayant pas obtenu la moyenne de passage à s’inscrire en classe de seconde.

En effet, cette décision balaie les décisions antérieures prises par l’autorité ministérielle qui interdisent formellement tout passage en classe de seconde d’un élève sans moyenne de classe et titulaire du Bepc. La nouvelle suscite assez de réactions tant dans le secteur de l’éducation qu’au niveau des réseaux sociaux et constitue un véritable ouf de soulagement pour les apprenants et leurs parents.

De fermes instructions ont été données par le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Atlantique aux chefs d’établissements à l’effet de faire passer ces apprenants en classe de seconde pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021.