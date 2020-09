Plus d’écoliers redoublant au primaire en République du Bénin. L’information a été rendue possible à travers une note circulaire signée du ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou. Selon la correspondance, l’autorité recommande aux personnels d’encadrements, de procéder au passage systématique des apprenants du CI, CE1 et CM1 en tenant compte des différences individuelles.

La note circulaire du ministre des enseignements maternelle et primaire est adressée aux directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire. Salimane Karimou indique dans son courriel que ” tout enfant qui accède au primaire doit être maintenu dans le système“. Fort de cela, l’autorité ministérielle recommande fortement que les apprenants du CI, CE1 et CM1 ne soient plus maintenus dans ces classes.

En revanche, nuance au niveau de la note circulaire datée du 02 septembre 2020, seuls les écoliers irréguliers des cours seront exclus de l’application de la dite mesure. Par la même occasion, le ministre a recommandé que soit évalué le niveau atteint afin d’apporter les remèdes nécessaires aux lacunes de l’apprenant.

Cependant, il est recommandé aux enseignants la mise en oeuvre de la formule pour le passage systématique au cours suivant des apprenants de CI, CE1 et CM1 exception faite à ceux qui ont été absents de façon remarquable mais aussi et surtout, d’activer le critère relatif à la maîtrise minimale dans deux (02) évaluations sommatives sur trois (03) pour déterminer les apprenants du CP et CE2 susceptibles d’être promus.