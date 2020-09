Des soupçons pèsent sur une demie douzaine d’agents en service au centre de santé de la commune de Ouinhi. Ils sont accusés d’avoir mal gérés les ressources financières d’un centre de santé. Les mis en cause ont été déposés à la prison civile d’Abomey en attendant que le dossier ne soit élucidé.

Ils ne sont plus libres de leurs mouvements. Pour avoir fait des décaissements non justifiés, six agents en service au centre de santé de Ouihi interpellés et gardés à la prison civile d’Abomey. Les faits à eux reprochés remontent à plusieurs mois, rapporte des médias locaux qui indiquent que les décaissement ont été opérés à l’insu du président du Comité de gestion du centre de santé.

Dans la poursuite de la véracité des faits, la justice a interpellé le médecin coordonnateur de la zone sanitaire. Le coordonnateur auditionné a été libéré puis mis sous convocation. L’agent comptable, le médecin du centre, le pharmacien, la pharmacienne, l’infirmière chef de poste et le vérificateur du centre sont les six agents indexés dans le dossier.

Il faut préciser que les agents mis en cause ont été arrêtés par le commissariat de la localité puis envoyés à la brigade économique et financière où ils ont subi plusieurs interrogatoires.