Le probable candidat à la Présidentielle de 2021 et leader du Mouvement Rassemblement continue son périple. Après Savè, Porto-Novo, Frédéric Joël Aïvo a rallié Djougou. Il y était avec sa délégation pour porter le message, celui du Rassemblement des fils et filles du Bénin. Il en a profité pour apporter des clarifications à son souhait de faire débat avec le Président Patrice Talon, probable candidat à sa propre succession.

La commune de Djougou encore appelée la cité des Kpétoni, a reçu une délégation du Rassemblement avec à sa tête, le professeur de droit public, Joël Aïvo. A cette rencontre Frédéric Joël Aïvo a levé un coin de voile sur les différentes inquiétudes qu’ont suscitées son envie de faire un débat d’idées avec l’actuel locataire de la Marina. Ainsi, face aux populations, l’universitaire a réitéré sa ferme volonté de confronter ses idées à celles du Chef de l’Etat en vue de ressortir les préoccupations des populations.

“Moi Joël Aïvo, j’ai dit que je souhaite débattre avec le Président de la République et que ce débat quoi qu’il arrive aura lieu entre le premier et le second tour. Parce que en tant que citoyen béninois ayant contribué à mettre de l’argent à la disposition du gouvernement, j’ai besoin de savoir et j’ai besoin d’interpeller le Président en votre nom sur ce qu’il a fait du pays“, a fait savoir le candidat non déclaré à la présidentielle de 2021.

Je veux pouvoir lui répéter les questions que j’entends (…)

Après avoir décliné la proposition que lui avait faite le Président Patrice Talon, courant 2017 sur un débat contradictoire, Joël Aïvo estime qu’il est maintenant opportun car il s’engage dans un chemin de l’espoir pour le Bénin. “Maintenant, le débat que je propose au Chef de l’Etat, ce n’est pas un débat entre Joël Aïvo le citoyen et le Président de la République”.

Ce débat sera l’occasion de transmettre à Patrice Talon, les questions des populations, fait-il savoir. “Je veux pouvoir lui répéter les questions que j’entends quand je suis à Porto-Novo, à Savè à Djougou les questions qu’on me pose quand je suis à Cotonou, ce qu’on m’a dit à Dogbo, je veux le dire au Président. C’est de ça je veux parler avec le Président sortant“, a conclut Joël Aïvo lors de sa rencontre avec les populations de Djougou.