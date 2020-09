La baisse du niveau des écoliers en mathématiques et en français préoccupe les enseignants. En journée de réflexions pédagogiques lundi dernier, les enseignants du primaire et de la maternelle ont réfléchi autour de la problématique. L’objectif était de trouver les voies et moyens pour redonner goût aux apprenants.

Lundi 21 septembre dernier lors de la pré-rentrée, les enseignants étaient conviés à une journée de réflexions pédagogiques. La réflexion a porté sur la baisse du niveau des écoliers en mathématiques et en français. Sous la supervision des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, les enseignants ont émis des approches de solutions en vue d’inverser la courbe.

La journée de réflexions pédagogiques a permis aux enseignants de s’imprégner des difficultés des écoliers mais aussi et surtout des causes de la baisse de niveau chez les apprenants en vue de relever la pente, a annoncé le chef de la région pédagogique n°22 regroupant les communes de Djakotomey et d’Aplahoué, Augustin Yènou.

La journée de réflexions pédagogiques était aussi l’occasion de faire toucher du doigt aux enseignants leur rôle en tant qu’éducateurs en vue de se donner réellement à la tâche et relever le niveau des écoliers dans les deux matières, a confié à l’Abp, le chef de la région pédagogique n°22.