L’assainissement du secteur de la santé continue au Bénin. Après la fermeture des cliniques privées clandestines et l’obligation faite aux acteurs de santé de choisir d’exercer dans secteur public ou dans le secteur privé, c’est la traque aux faux diplômes qui vient d’être enclenchée. Dans ce cadre, un réseau de délivrance de faux diplômes pour des formations en santé dans des pays limitrophes a été démasqué par le ministère de la santé du Bénin. Plusieurs personnes ont été jetées en prison en attendant le procès.

Les hauts dignitaires de ce réseau sont en train d’être démasquées et mises aux arrêts. En effet, suite à une alerte lancée dans les pays limitrophes, un réseau de rançonnement et de délivrance de faux parchemins par des instituts et écoles de formation des pays limitrophes non autorisés par le Bénin a été mis à nu. Il s’agit des diplômes délivrés par des écoles et instituts qui ne tiennent pas compte de la qualité de la formation.

Les dites écoles et instituts ont des intermédiaires qui se chargent de trouver des étudiants. Ces écoles et instituts délivrent des diplômes en faisant croire qu’ils respectent les normes de qualité exigées par l’Etat béninois. Ce qui n’est pas le cas. Alors, ils forment des étudiants qui sont diplômés mais qui sont incompétents dans l’exercice de leurs métiers. Et cela constitue un danger pour la vie des Béninois. Et donc, le démantèlement total de ce réseau va permettre aux parents et aux apprenants d’investir dans du sérieux pour espérer de bons résultats.