Fortement critiquée principalement aux États-Unis pour la séquence d’introduction du dernier titre de la série des Tom Clancy’s, la compagnie de jeu vidéo française Ubisoft a annoncé vouloir corriger le tir. Elle a déclaré samedi sur Twitter qu’elle allait retirer le poing en l’air dans le jeu, qui fait allusion au mouvement antiraciste Black Lives Matter né en 2013 aux États-Unis contre le racisme systémique envers les Noirs.

La plateforme Android va également lui emboiter les pas dès ce mardi, et le plus « rapidement possible » pour iOS. L’entreprise implantée au Québec a indiqué que l’image « manquait de sensibilité et était dommageable tant au niveau de son inclusion que de la manière dont elle a été décrite » et s’est excusée pour ça. En effet, Ubisoft a été pris à partir sur les réseaux à cause de la vidéo qui introduit Umbra, une « organisation sans visage qui veut construire un nouvel ordre mondial », d’après une description de l’agence de presse Bloomberg.

An update regarding Tom Clancy's Elite Squad: pic.twitter.com/G6Hb1SO7Gx — Ubisoft (@Ubisoft) August 29, 2020

Cette vidéo a fait l’objet d’intenses critiques

« Cette vidéo a fait l’objet d’intenses critiques sur les réseaux sociaux ce week-end, sur fond des violents mouvements de protestation à Kenosha, dans le Wisconsin, après les tirs de policiers sur Jacob Blake, le 23 août, » a indiqué l’agence de presse qui a eu accès à des messages internes de la firme. La série des Tom Clancy’s, propose des jeux de tirs dans des univers très militarisés. Dans le nouveau volet, il s’agit de diriger un escadron paramilitaire international pour neutraliser Umbra et rétablir l’ordre gouvernemental.