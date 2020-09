Plusieurs grandes banques internationales sont suspectées de blanchiment de capitaux. Cette conclusion découle d’une enquête réalisée par le Consortium International des journalistes d’investigation (ICIJ), composé de 108 médias internationaux qui proviennent de 88 pays. L’enquête accuse certaines grandes institutions financières internationales telles que : Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JP Morgan Chase et Deutsche Bank, d’avoir fait passer de l’argent sale dans le circuit normal.

L’enquête fustige les défaillances de régulation du secteur

L’enquête a aussi accusé ces banques d’avoir continué à faire bouger les fonds de présumés criminels, en dépit du fait que ceux-ci aient été poursuivis pour fautes financières. Au fil du temps, selon le média Buzzfeed News, « les réseaux par lesquels l’argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l’économie mondiale ». Notons que les investigations faites par l’ICIJ, condamne les faiblesses du système bancaire international, et plus particulièrement les défaillances de régulation du secteur.

Un rapport adressé au Trésor américain

Selon l’enquête, « les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques ». Par ailleurs, pour arriver à ces conclusions, l’ICIJ s’est basé sur plusieurs milliers de rapports d’activités adressés par des banques du monde entier aux services de la police financière du Trésor américain.