Au cours un entretien accordé à « Reporter Bénin Monde », le député Rachidi Gbadamassi a rompu le silence qui lui a été imposé par le cuisant échec de son parti Bloc Républicain (BR) dans la 8ème circonscription électorale lors des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Il a renoué avec la prise de parole dans les médias pour défendre Patrice Talon et son bilan et justifier ce qui est pour lui une évidence : la candidature de Talon pour un second mandat.

Pour l’ancien maire de Parakou, la candidature du chantre du nouveau départ est plus qu’un impératif. Car, soutient-il, le chef de l’Etat est au service du peuple qui lui souhaite un second mandat. Mieux, il estime que la candidature de Talon pour la présidentielle 2021 est «une candidature qui s’impose au regard des terribles avancées pour le Bénin », a-t-il déclaré. Il ajoute que «la souveraineté appartient au peuple et c’est à lui qu’il revient cette fois d’aviser même si le Chef de l’Etat refuse de se présenter ».

Pour Rachidi Gbadamassi, le président de la République a un bilan élogieux qui plaide pour lui. «Quand on parle des infrastructures, le bilan est lisible. Quand on parle de réformes politiques, c’est lisible, donc c’est une candidature qui s’impose », argumente-t-il avant d’en déduire qu’«on n’a même pas besoin de susciter cette candidature ». Il ne manque pas d’envoyer un pique aux opposants. «Patrice Talon gère les actifs pendant que les amis d’en face s’occupent des passifs », a lancé le député Rachidi Gbadamassi.