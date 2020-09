Nous voici à la 3è escale de notre cheminement dans le leadership transformationnel. Dans le chapitre 02 paru la semaine dernière, le mentor Fructueux Sozonlin mettait l’accent sur la personnalité du leader. Cette personnalité devrait bien être aguerrie par une préparation à la fois comportementale, mentale que spirituelle du leader. Deux mots retiennent l’attention : responsabilité et but.

Le leader, dit le mentor, est un homme responsable en ce sens qu’il accepte la responsabilité que lui confèrent tous ceux qui n’ont ni force, ni courage, ni compétence pour. Un leader accepte de porter la croix des autres. Ensuite, le leader doit donner un but, un sens à sa vie. « Je ne connais pas de leader qui ait été efficace sans but ou avec une vision floue », dit le mentor qui conseille enfin ceci : « Si vous n’avez pas un but assez grand qui tienne compte du bien des gens autour de vous, je doute fort que vous feriez un grand leader ».

CHAPITRE 3 « LA PREPARATION DES LEADERS»

90% des africains n’atteignent même pas 30 % de leur potentiel de leadership. La cause réside dans le fait que les gens ont été mentalement conditionnés depuis leur enfance : On a subtilement implanté dans leur système de pensées que, seule une catégorie de personne est prédestinée à diriger et conduire tandis que les autres doivent se considérer comme des éternels suiveurs, sans jamais nourrir de grandes et nobles ambitions.

Dans les dialectes africains, il y avait plusieurs adages et dictons qui renforcent cette mentalité et maintiennent la jeunesse dans le statu quo. Des expressions rebattues qui sapent l’enthousiasme, minent l’initiative et paralysent leur potentiel. Bref, des stéréotypies désuètes qui nous empêchent de manifester les œuvres que nous sommes appelés à accomplir pour faire avancer nos nations. Aussi, l’Éducation conventionnelle ne nous apprend pas à découvrir tôt le potentiel qui est en nous. Par conséquent, les gens ne découvrent que tardivement la vraie raison de leur existence et le territoire sur lequel ils sont appelés à porter des fruits. Des milliers de destinées sont ainsi avortées à cause de l’ignorance, de la peur et du doute. Quel dommage pour le progrès de nos nations !

Ami lecteur, vous avez besoin de connaitre la vérité sur vous-même pour être délivrer de l’ignorance collective. La vérité que vous connaissez est celle qui vous libèrera véritablement. Le mot vérité est synonyme de ‘’lumière ‘’ tandis que le mot ‘’ignorance’’ est synonyme de ‘’ténèbres’’. Celui qui demeure dans l’ignorance, vit dans les ténèbres. Il est comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Comment pourrait-il donc conduire les autres ?

Dans ce troisième chapitre, le Mentor désire nous préparer à répondre honnêtement à la question à laquelle tout leader éclairé doit pouvoir répondre. Il s’agit de la question concernant la raison de notre existence. Pourquoi est-ce important de le savoir ?

Parce que la réponse à cette question permet au leader d’accepter et de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses pairs.

Le leader est responsable

La responsabilité est un ingrédient essentiel dans l’accomplissement du leadership. Elle peut être considérée comme la mesure de conscience la plus élevée chez un leader. Un leader authentique acceptera la responsabilité déléguée par tous ceux qui n’ont ni la force, ni le courage, ni la compétence pour l’assumer. Il décidera de porter haut la voix des sans voix. Cela implique le sens du devoir et du désintéressement. Le leader responsable, c’est celui qui sait en lui-même qu’il a un rôle à jouer pour l’avancement de ses compatriotes. Il est conscient que trop de vies attendent de lui. C’est le genre de personne, dont la vie à un sens et un but. Il a une raison de vivre et ses œuvres le prouvent d’elles-mêmes.

Votre leadership sera reconnu dans le domaine où vous avez accepté de prendre vos responsabilités. Il est important de le rappeler : Le leadership n’est pas un don. C’est appel à la responsabilité. C’est à ce niveau que la notion de leader prend tout son sens. Nous avons des responsabilités envers notre famille, notre organisation, nos voisins, notre environnement, nos collaborateurs, notre communauté, notre nation et notre continent. Responsabilités citoyennes, civiles, politiques, administratives, intellectuelles, sociales, spirituelles et morales.

Le leader dont la voix porte et l’action fait des émules doit être suffisamment éclairé sur ce point. De toutes façons, quel homme ou quelle femme a déjà vécu lui ou elle seul(e) en vase-clos, sans aucune attache, sans aucun lien, sans aucune proximité jusqu’à la fin de ses jours. Aucun. On n’a toujours besoin d’un plus petit que soi. Et même pour les moins sociables, les plus solistes, les plus introvertis, ils proviennent d’un père, d’une mère, d’une famille, d’une communauté de laquelle ils ne peuvent jamais définitivement se départir.

Votre but justifie votre existence : Aviez-vous pu définir votre but dans la vie ?

Vous êtes venu sur terre dans un but. Il n’est de mortel que l’Éternel a envoyé sur cette terre pour vivre une existence sans boussole et vide à tous les niveaux. Non. Cependant, il reste que c’est à l’individu d’en prendre conscience et d’agir en conséquence. Pour devenir un grand Leader, vous devez identifier votre but dans la vie. On n’est jamais leader pour rien. De plus, on ne peut conduire efficacement les hommes sans but et sans vision claire du futur. Quand vous conduisez des hommes, ils doivent avoir une idée claire de là où vous les conduisez. Je ne connais pas de leader qui ait été efficace sans but ou avec une vision floue. D’abord le sens de la responsabilité vous conduit sur le chemin de votre destin. La responsabilité vous aide à définir votre but. Subséquemment, le but donne la direction à votre leadership. Et la vision rendra dynamique sa poursuite.

Retenez ceci avec moi : « Si vous n’avez pas un but assez grand qui tienne compte du bien, des gens autour de vous, je doute fort que vous feriez un grand leader.»

En lisant le troisième chapitre jusqu’à la fin, vous découvrirez par vous-même, la clé des clés. La clé par excellence pour atteindre le cœur des hommes et définir votre but dans la vie.

Le Mentor

