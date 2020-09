Ce n’est plus la lune de miel entre la Chine et les USA depuis plusieurs mois. En effet, les deux puissances sont empêtrées dans une guerre commerciale sur fond de tension diplomatiques et plus le temps passe la situation se complique. La semaine dernière, les USA avaient pris des mesures contre les chercheurs chinois. La réponse de Pékin ne s’est pas faite attendre. Ce lundi, c’est une nouvelle information qui fait la une des médias.

En effet, Terry Branstad, l’ambassadeur américain en Chine, a jeté l’éponge. Le représentant américain dans l’empire du milieu démissionne dans un contexte de crise entre les deux puissances. L’information de sa démission a été rendu public par le monsieur diplomatie américain Mike Pompeo. C’est via le réseau que l’oiseau bleu qu’il a fait l’annonce. De son côté, son homologue chinois dit ne pas avoir reçu l’information avant avoir pris connaissance du tweet. Plus d’information dans les prochaines heures