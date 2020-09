Bientôt, le nouveau coronavirus fera 1 million de morts dans le monde. On ne le souhaite cependant pas. Pour ne pas en arriver à ce triste bilan, les chercheurs du monde entier se sont lancés dans la recherche d’un vaccin à ce terrible mal. En Russie, les recherches du pays dans le cadre de son programme spatial pourraient aider à vaincre le virus. En effet, des chercheurs russes ont mis au point Avers-Light, un dispositif qui soigne par photothérapie les maladies respiratoires comme le nouveau coronavirus. Il émet de la lumière bleue à une longueur d’onde de 450 nanomètres qui pénètre dans le sang et arrête les infections respiratoires très dangereuses.

Avers-Light « est capable de prévenir et guérir des maladies correspondant à 3.000 médicaments »

Le dispositif est donc capable prévenir et de vaincre ce terrible virus. Comme annoncé, Avers-Light avait été mis au point pour éviter que les cosmonautes russes n’aillent dans la station spatiale internationale avec une quantité importante de médicaments. Selon le Professeur Vladimir Ivanovitch Grachev qui a conduit les recherches, Avers-Light « est capable de prévenir et guérir des maladies correspondant à 3.000 médicaments ». Pour tester l’efficacité de l’appareil, une vingtaine de professionnels de santé intervenant chaque jour dans les milieux à fort risque de contamination au nouveau coronavirus l’ont utilisé entre le 03 mars et le 10 juillet 2020.

« A l’issue de ces essais, aucun de ces médecins n’est tombé malade du Covid-19 » a assuré le Pr Grachev. En somme, cet appareil que l’utilisateur peut glisser dans sa poche soigne sans médicament. Mais il fonctionne comme tel puisqu’il a une sorte de posologie. En effet, on doit l’utiliser pendant 15 à 20 minutes trois fois par jour à titre préventif. Quand on remarque chez le patient une infection respiratoire aigüe, la fréquence d’utilisation de l’appareil passe de 10 à 15 minutes chaque 24 heures.