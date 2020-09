Dans un communiqué rendu public par l’Organisation mondiale de la santé, on y apprend que les responsables de l’organisation encouragent sur le continent africain la recherche en médecine traditionnelle pour lutter contre le coronavirus. Les différentes polémiques nées du dédain des propositions de remèdes en Afrique a poussé l’organisation à clarifier sa position.

Face à la pandémie du coronavirus, l’OMS affirme ne pas être contre une solution issue de la médecine traditionnelle. Elle a évoqué les critères qui devraient être pris en compte selon elle avant une solution définitive via cette médecine millénaire très présente sur le continent. Des experts de l’OMS et d’autres institutions africaines ont« approuvé un protocole pour des essais cliniques de phase 3 de phytothérapie pour la COVID-19… Les essais cliniques de phase 3 sont essentiels pour évaluer pleinement la sécurité et l’efficacité d’un nouveau produit médical... » a annoncé l’OMS à travers un communiqué.

« Si un produit de médecine traditionnelle s’avère sûr, efficace et de qualité assurée, l’OMS recommandera une fabrication locale à grande échelle et rapide » rassure l’organisation internationale