La disponibilité et surtout la fiabilité du vaccin contre la pandémie du nouveau coronavirus promis par l’actuel locataire de la Maison Blanche est au cœur d’un débat dans le camp du candidat démocrate. Ce mardi, Donald Trump a indiqué que la disponibilité du produit pourrait être imminente. «Nous sommes à quelques semaines d’en avoir un», a une fois encore déclaré le président américain sans donner plus de détails. «Cela pourrait être trois, quatre semaines», avait-il poursuivi.

Annonces

La fiabilité du processus mise en doute

Ces déclarations interviennent dans un contexte où certains professionnels de la santé font remarquer qu’il est peu probable de rendre disponible le produit au vu de toutes les étapes qu’il faut franchir avant d’obtenir un vaccin. Malgré les assurances données par l’Agence des médicaments (FDA), la fiabilité du processus est mise en doute. Il y a quelques jours, Joe Biden a notamment lancé un appel dans ce sens.

“Je veux une transparence totale sur les vaccins”

«Je veux une transparence totale sur les vaccins», avait-il déclaré le 6 septembre dernier. L’ancien proche collaborateur de Barack Obama se prononcera sur ce sujet assez sensible pour cette campagne électorale ce mercredi dans son fief de Wilmington. Ce mardi, les membres de son équipe de campagne avaient critiqué très ouvertement certains propos qu’avait tenus le président américain.

Annonces

Les critiques du clan démocrates

Alors que le nombre de morts ne cesse d’augmenter, le milliardaire républicain déclarait sur la chaîne ABC : «Tout va bien se passer, c’est en train de disparaître. Et cela disparaîtra encore plus vite avec les vaccins». «Trump a confirmé ce soir, encore, qu’après avoir laissé empirer pendant huit mois la pire crise sanitaire depuis 100 ans, non seulement il n’a pas de plan, mais il ne comprend rien», a réagi la porte-parole de Joe Biden, Kate Bedingfield.