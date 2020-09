Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine déclarait que son pays venait de mettre sur pied un vaccin covid. Le premier au monde selon le président russe. Dans les faits, le ministère de la Santé du pays avait émis mi Aout, un certificat d’enregistrement pour un vaccin dont les conditions de validation étaient toujours controversées. Et pour le président Poutine, il avait là visiblement motif à réjouissance.

Quelques jours plus tard et malgré le scepticisme des autorités sanitaires mondiales, le président vénézuélien, Nicolas Maduro annonçait mettre son pays dans les rangs pour l’acquisition et le test à grande échelle du vaccin. Et ce mardi, le proposait, alors que le pays se préparait activement pour des élections législatives, de faire administrer le vaccin à tous les candidats en lice pour leur permettre de faire campagne en toute quiétude.

Des tests…politiques

Les élections législatives du 06 Décembre prochain au Venezuela, animaient déjà moult passions et débats, au sein d’un pays lourdement frappé par une crise économique et politique. Si de grosses franges de l’opposition hésitaient selon des observateurs entre se présenter et boycotter ces élections, d‘autres préféraient avec le régime de Maduro entamer des pourparlers et exiger des garanties. C’est dans ce contexte que le président vénézuélien, faisait son annonce ce mardi.

Se faire inoculer un vaccin, dont selon la communauté internationale, l’efficacité restait à prouver, ne serait certainement pas pour enchanter les futurs candidats à la députation. Mais rien ne semble vouloir détourner Maduro de son objectif, faire tester à grandes échelles, le vaccin russe. Sur twitter, le 13 aout dernier, le président Maduro qui avait trouvé en la Russie une main fraternelle et secourable depuis le renforcement des sanctions américaines, avait été parmi les premiers à féliciter Poutine et la Russie.

« Nous félicitons notre frère le président Vladimir Poutine, les scientifiques et le peuple de la Fédération de Russie pour l’enregistrement du premier vaccin contre le coronavirus. C’est une grande contribution à l’humanité, avec laquelle la joie et l’espoir sont à nouveau ravivés » avait écrit en substance Nicolas Maduro, faisant commande dans la foulée de plusieurs doses.