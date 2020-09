Début août, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé le développement du premier vaccin anti-Covid, nommé Spoutnik V par le centre de recherches moscovite Gamaleïa. Un vaccin efficace selon ses dires et dont sa fille aurait reçu une dose ainsi que plusieurs hauts responsables du pays. Au cours d’un discours à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies ce mardi 22 septembre, M. Poutine a annoncé la disponibilité de son pays à collaborer avec l’humanité toute entière afin de lutter efficacement contre le virus.

« Nous sommes absolument ouverts et résolus au partenariat » a déclaré le président russe. Même si plusieurs personnes doutent encore de l’efficacité du vaccin dont plus de 20 pays ont déjà passé commande pour l’achat d’un milliard de doses à en croire le Fonds souverain russe, Vladimir Poutine a réitéré « sa fiabilité, sa sécurité et son efficacité ».

Le vaccin a prouvé sa fiabilité

« Nous sommes prêts à partager notre expérience et à continuer d’interagir avec tous les États et les structures internationales, y compris pour l’approvisionnement à d’autres pays du vaccin russe qui a prouvé sa fiabilité, sa sécurité et son efficacité », a déclaré le président dans une vidéo enregistrée et diffusée. Par ailleurs, M. Poutine a plaidé pour la réunification de toutes les forces de l’industrie pharmaceutique afin de mettre gratuitement le vaccin à la portée de tous les citoyens du monde.

« La Russie est convaincue qu’il est désormais nécessaire d’utiliser toutes les capacités de l’industrie pharmaceutique mondiale afin de fournir un accès gratuit à la vaccination aux citoyens de tous les États dans un avenir prévisible », a indiqué le président. Aux nations qui le désirent, le président russe a annoncé l’organisation prochaine d’une conférence en ligne de haut niveau en vue d’une coopération pour le développement d’un vaccin contre le coronavirus.