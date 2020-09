Après Spoutnik V, le deuxième vaccin russe contre la pandémie relative au nouveau coronavirus pourrait très bientôt être disponible. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de l’annonce qui a été faite par la directrice de Rospotrebnadzor Anna Popova. La responsable du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain a indiqué ce lundi 7 septembre que les essais cliniques entrant dans le cadre du développement de ce produit prendront fin le 30 septembre prochain.

“Le dernier jours est le 30 septembre…”

Le vaccin qui est en train d’être développé par le Centre national russe de recherche en virologie et biotechnologie Vecto, avait franchi l’étape deux des recherches en août. Cette étape consistait notamment à faire les essais cliniques sur l’humain. «À ce jour, nos collègues se sont concentrés sur un seul vaccin – un vaccin peptidique, un vaccin basé sur des antigènes peptidiques. Il est en voie d’achèvement aujourd’hui en termes d’essais cliniques, le dernier jour est le 30 septembre», a fait savoir le chef de Rospotrebnadzor.

Plusieurs cordes à l’arc de la Russie

Pour l’officiel russe, ce deuxième produit permettra de lutter efficacement contre la pandémie en cours dans le monde. Anna Popova précise notamment qu’il ne s’agit pas de savoir si le produit mis sur pied par le ministère russe de la Défense et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa sera plus efficace que celui du Centre national russe de recherche en virologie et biotechnologie Vecto. Le défi selon elle est que la Russie ait plusieurs cordes à son arc face à cette pandémie.