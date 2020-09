L’usage de l’internet mobile a sensiblement augmenté au Bénin dans cette période de pandémie du coronavirus. C’est ce qu’on retient du récent tableau de bord trimestriel de l’Autorité de régulation des Communications électroniques et de la poste (ARCEP). Ce tableau montre que, durant la période de restriction contre la propagation du coronavirus, les entreprises ont fait recours à internet mobile pour maintenir au mieux, leurs activités. Ainsi, le trafic internet mobile a connu un accroissement de 21,05 % de mars à juin 2020.

Internet mobile était un précieux outil de résilience pour les entreprises. Dans l’article récapitulatif publié par l’institution, il est écrit que «l’abonnement internet mobile au 30 juin 2020 a atteint un total de 6 788 793 portant ainsi le taux de pénétration internet mobile à 54,24 %. Ce parc a enregistré une croissance significative de 1,90 % sur la période allant de mars au 30 juin 2020. Soit une croissance nette de 126 567 abonnés ». Ce qui a fait qu’en terme de gigaoctet, le volume du trafic d’internet mobile est passé de 18 611 567 au 31 mars 2020 à 22 530 725 au 30 juin 2020. Soit une augmentation de 21,05 % par rapport au trimestre précédent. Selon l’ARCEP, il en a été de même pour l’internet fixe. Ce dernier a connu un bond de 6 653 de parc abonnés, et la pénétration est allée à 0,31 %.

De l’analyse des données, l’ARCEP conclut qu’il faut comprendre «qu’en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’internet a été beaucoup utilisé par les entreprises pour assurer la continuité des services dans le cadre du respect des mesures édictées par les autorités en vue de lutter contre la propagation du virus ». Les statistiques publiées par l’institution prennent aussi en compte les services financiers mobiles. Et donc ces données donnent raisons aux experts et observateurs du secteur du numérique qui, lors des premières mesures mondiales contre la propagation de la COVID-19, ont trouvé en l’outil internet la seule solution pour plusieurs entreprises de survivre et de sauver les emplois face aux restrictions imposées par les Etats.