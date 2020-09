Après l’apparition de la Covid-19 dans le monde, les chercheurs se sont lancés dans une course effrénée aux vaccins pour enrayer ce terrible virus. Dans le monde, il y a actuellement neuf candidats vaccins qui sont à la dernière phase des essais sur l’homme. En Chine on annonce déjà un vaccin pour novembre-décembre. « Les progrès actuels sont très satisfaisants » a déclaré l’épidémiologiste Wu Guizhen hier lundi 14 septembre, alors qu’elle intervenait sur CCTV, la télévision d’état. Elle ajoute qu’un potentiel vaccin pourrait voir le jour « vers novembre ou décembre ».

Annonces

Deux entreprises chinoises attendent l’aval de Pékin

En Chine, il y a plusieurs candidats vaccins fabriqués par des entreprises comme Sinopharm et Sinovac. Le plus avancé est celui qui a été mis au point par les scientifiques de l’armée et le laboratoire CanSino Bio. Sinopharm et Sinovac ont déjà présenté les premières doses de leurs candidats vaccins aux autorités chinoises. Tout ce qu’elles attendent maintenant c’est l’aval de Pékin pour leur commercialisation avant la fin de l’année. Pour le moment on ignore lequel des vaccins en cours d’élaboration dans l’empire du milieu sera disponible d’ici novembre-décembre comme annoncé par Mme Guizhen.

La Russie a déjà fabriqué son vaccin

Si la Chine arrivait réellement à mettre au point un vaccin anti-covid-19 elle aurait un peu de répit avec les accusations des européens qui estiment que Pékin n’a pas vite réagi quand l’épidémie s’est déclaré dans la ville de Wuhan. Notons par ailleurs que la Russie a déjà fabriqué son vaccin. Le Sputnik 5 est utilisé dans le cadre d’une campagne de vaccination lancée par les autorités russes depuis le 09 septembre 2020.