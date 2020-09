Il y a moins d’une semaine, le tribunal correctionnel de Paris condamnait Papa Massata Diack à cinq ans de prison ferme pour des faits de corruption active et passive, blanchiment en bande organisée et abus de confiance. Hier lundi 21 septembre, le fils de Lamine Diack, ( lui aussi condamné à deux ans de prison ferme dans cette affaire), a vivement blâmé la justice française. L’ex directeur marketing de la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) dit ne pas reconnaître les faits qu’on lui reproche. « On dit Massata a détourné des sommes, mais ces sommes ont fait l’objet de contrats… A aucun moment l’intégrité ou les finances de l’IAAF n’ont été mises (à) mal. Papa Massata Diack n’a jamais facturé au nom de l’IAAF » a déclaré l’homme qui réside à Dakar au Sénégal.

Annonces

Ce qu’on a vu à Paris est “un deni de justice”

Pour lui, ce qui s’est passé à Paris est un « procès à charge », « un déni de justice, une farce ». A aucun moment donc le fils de Lamine Diack ne reconnaît avoir essayé de soutirer de l’argent à des athlètes russes sur qui pesaient des accusations de dopage, d’avoir tenté d’exploiter les soupçons de dopage pour négocier des contrats commerciaux ou d’avoir détourné l’argent de la Fédération internationale d’athlétisme. « Je récuse la décision des juges français » a-t-il fait savoir avouant ne pas reconnaître les compétences de la justice française dans cette affaire. « Pourquoi devrais-je partir me présenter en France, je suis justiciable ici. Mes sociétés sont basées au Sénégal et non en France… La seule chose que les Français peuvent faire c’est de venir me chercher de force pour répondre à leur justice » a-t-il lancé.

Racisme !

Le fils de l’ancien président de la Fédération internationale d’Athlétisme dénoncera ensuite le « racisme » qu’il y a dans « cette affaire ». Pour lui, il est clair, qu’il y a « une volonté de faire la morale». L’homme attaquait ainsi les cadres de la Fédération internationale d’Athlétisme et les juges français, sans les nommer. « J’ai l’impression que les Africains, vous pouvez gagner de l’argent, mais vous ne devez pas dépenser…Si c’est un Anglais, ou un Américain ou un Français qui avait gagné cet argent, ils ne l’auraient jamais mentionné » a poursuivi le fils de Lamine Diack, persuadé qu’on instrumentalise ses revenus et ses dépenses contre sa personne et celle de son père.

Annonces

« Le jour où Lamine Diack parlera, le CIO va exploser »

Il prévient par ailleurs qu’il « sait des choses » et que « toute divulgation fera l’objet d’une réaction de sa part ». Concernant son père, il indique que le CIO explosera, le jour où celui-ci décidera de parler. « Le jour où Lamine Diack parlera, le CIO va exploser » a-t-il déclaré. Le CIO c’est le Comité International Olympique. Il réunit les organisations comme l’IAAF et la FIFA.