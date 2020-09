Steven P. Jobs, est le cofondateur d’Apple. Il a contribué à l’avènement de l’ère des ordinateurs personnels et a ensuite mené une transformation culturelle dans la façon dont la musique, les films et les communications mobiles sont vécus à l’ère numérique. Il décédait le 05 Octobre 2011, à l’âge de 56 ans des suites de complications du cancer du pancréas. Avec une technologie numérique maîtrisée et un sens du marketing affiné et intuitif, M. Jobs en était venu à définir l’industrie de l’informatique à usage personnelle.

Huit ans après avoir fondé Apple, M. Jobs a dirigé l’équipe qui a conçu l’ordinateur Macintosh, une percée dans la simplification de l’utilisation des ordinateurs personnels. Depuis l’homme a réussi à donner à la ‘’marque à la pomme’’ un éventail d’entreprises de consommation et de divertissement numériques centrées sur Internet, qui ont fait le succès d’Apple et fait de lui un milliardaire. Son secret selon de nombreux observateurs, étant le fait qu’il avait de l’avenir de l’Informatique, une vision claire, précise et en bien des occasions très avant-gardiste.

Jobs le visionnaire…

Steve Jobs, ancien PDG d’Apple décédé à l’âge de 56 ans, a été salué comme l’un des plus grands esprits de la civilisation contemporaine. Il a changé la façon dont le monde communique, interagit et divertit. Il a même changé notre façon de penser. L’impact de son entreprise sur la façon dont nous faisons des affaires n’a pas été moins impressionnant. Steve Jobs pourrait être considéré comme l’un des entrepreneurs les plus motivés et les plus enthousiastes de tous les temps.

Alors que dans quelques jours la marque à la pomme commémora le neuvième anniversaire de décès de son charismatique PDG, des morceaux choisis d’enregistrements d’allocutions de Jobs, ou d’interviews avec les médias émergeaient. Des enregistrements faits par le journaliste américain Charles Mann.

« Un jour, vous téléchargerez vos programmes sur une ligne téléphonique ! », avait prédit Jobs en 1982, annonçant des décennies en avance, l’avènement d’Apple Store et de ses alter egos. En 1985, il annonçait Internet : « La raison la plus convaincante pour la plupart des gens d’acheter un ordinateur pour la maison sera de le relier à un réseau de communication national ». Et en 1988, le déclin prochain du produit phare de la marque, le Macintosh.

« Il y a déjà suffisamment de fissures dans le mur, et suffisamment de limitations dans l’architecture, pour que le ‘’Mac’’(Macintosh) soit à peu près tout ce qu’il sera l’année prochaine », avait-il déclaré. Et Jobs avait présenté à cette occasion, l’ordinateur du futur le Next.