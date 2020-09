Les dernières pluies diluviennes qui se sont fortement abattues sur la commune de Djougou dans le nord du Bénin et ses environs ont engendré plusieurs dégâts. Conséquence, le fleuve d’Affon est sorti de son lit. Le bilan est lourd et inquiétant. Plusieurs hectares de cultures vivrières ont été ravagées dans le village d’Affon, arrondissement de Bariénou.

Les populations du village d’Affon dans l’arrondissement de Bariénou meurtries par l’envahissement de leurs cultures par les eaux. Cela est du aux dernières pluies abattues dans la commune de Djougou. En effet, plusieurs dizaines hectares de champs de maïs, de sorgho, d’ignames et d’autres cultures vivrières ont été détruites par les eaux.

La situation est inquiétante et les paysans appellent les autorités au plus haut niveau à écouter leur cri de détresse. Leur contribution s’avère nécessaire pour éviter la famine, ont-ils lancé, les larmes aux yeux et inconsolables. « Nous n’avons pas d’autres sources de revenus à part l’agriculture et nous avons contracté des prêts pour acquérir des intrants et l’entretien des champs maintenant ravagés par les eaux », ont-ils dit.

En raison de la forte inondation constatée sur les cultures, les paysans ont aussi alerté les autorités locales. Le chef d’arrondissement de Bariénou a effectué le déplacement pour constater les dégâts. Amadou Idrissou a aussi incité l’esprit de solidarité des bonnes volontés et a appelé le gouvernement à venir en aide aux paysans en détresse.