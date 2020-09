Dans la course à la présidentielle qui a lieu avec frénésie aux USA, aucun des deux candidats n’aura visiblement de répit. Il y a quelques heures, le New York Times (NYT) rendait public un rapport explosif sur le président Donald Trump. Dans ce rapport, il est dit que le président américain candidat à sa propre succession n’a payé que 750$ d’impôts pendant une bonne décennie.

Un rapport que nie catégoriquement le président qui affirme au contraire qu’il en a payé : “Je paie beaucoup et je paie beaucoup d’impôts sur le revenu“. Selon le New York Times, le président américain luttait pour renflouer les caisses de ses entreprises qui tournaient à perte, et ceci, même lorsqu’il affirmait être un homme d’affaires à succès pendant la campagne.

Mais pour l’avocat du magnat américain, “la plupart, sinon la totalité, des faits (ndlr rapportés par le NYT) semblent inexacts“. À suivre donc.