Ivana Trump, première femme du président américain, avait été obligée de présenter des excuses à l’actuelle épouse du père de ses enfants, Melania Trump. Dans une interview accordée au média américain The Atlantic, elle avait indiqué que sa fille Ivanka a de bonnes relations avec sa jeune belle-mère, surtout parce qu’elle n’est pas la cause de la fin de son mariage avec Donald Trump. Ivana Trump a encore confirmé cette relation entre les deux jeunes femmes dans ses mémoires publiées en 2017.

Melania souffrait de voir un tel article

Elle se souvient notamment du jour où sa fille Ivanka avait pris la défense de Melania Trump, la forçant même à lui présenter ses excuses. C’était après qu’Ivana ait tenu des propos particulièrement blessantes à l’endroit de la Première dame des Etats-Unis, dans le New York Daily News. L’épouse de Jared Kushner aurait appelé sa mère pour lui dire que Melania souffrait de voir un tel article. Ivana Trump se serait retrouvée au pied du mur et aurait été obligée à présenter ses excuses à l’ancienne mannequin. Ainsi, elle a pris son téléphone pour envoyer un message en guise d’excuses à Melania Trump .

Des propos contradictoires

« Tu ne m’as jamais rien fait de mal et je ne t’en ai jamais fait non plus. Tu fais partie de la famille et je ne ferai jamais rien contre un membre de la famille‘ » a-t-elle écrit. Notons que les relations qu’Ivana Trump semblent contredire ses récents propos lors d’une interview accordée dans l’émission Loose Women. Quand le journaliste lui a demandé si elle entretenait de bonnes relations avec Melania Trump, elle avait ignoré le fait que cette dernière est l’actuelle Première dame des USA. « Je parle directement à M. le Président. Je ne m’implique pas avec ses ex-épouses ou sa vie privée » avait-des propos elle répondu.