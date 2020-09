Depuis plusieurs mois, le président Trump affirme être victime d’une véritable chasse aux sorcières, notamment de la part des démocrates. Affaire russe, réclamations liées à ses déclarations fiscales, tacles au sujet de sa gestion de la crise du covid-19, le clan de l’opposition souhaite régler ses comptes.

Toutefois, le président Trump ne semble pas prêt à céder. Face au risque de le voir s’en sortir sans poursuites judiciaires, des élus new-yorkais ont proposé une nouvelle loi intitulée « No Citizen is Above the Law » (aucun citoyen n’est au-dessus des lois). Cette loi devrait permettre d’accentuer la pression sur le président et l’empêcher d’éviter les poursuites actuellement entamées à son encontre.

Trump, la fin de l’immunité présidentielle à New-York ?

Un président en place est effectivement défendu par l’immunité présidentielle et ne peut être arrêté. Or, certains estiment qu’il serait utile de ne pas attendre la fin des mandats pour mettre en place de réels procès. Ainsi, des élus ont décidé de s’attaquer à ce statut d’immunité, dans le but de forcer le président américain à devoir répondre de ses acteurs une fois qu’il ne sera plus en place.

Une loi est actuellement à l’étude

À ce jour, l’avocat général de New York, Letitia James et le procureur de Manhattan, Cyrus Vance Junior enquêtent au sujet des entreprises du président Trump. Vance tente également d’obtenir les déclarations d’impôts du président, qui refuse de les fournir. La loi, si elle venait à être votée, s’appliquerait à l’ensemble des présidents et permettraient aux enquêteurs et avocats de s’assurer que les élus ne baignent pas dans des combines douteuses, du moins, dans l’État de New York.