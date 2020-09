Snapchat est une application de partage de photos et de vidéos. Selon le site français de l’application, Snapchat permet de regarder des Live Stories, ces morceaux choisis de vécu qu’on envoyait sur le moment et en direct. Mais ces Live Stories, on pouvait également les envoyer. Et ce week-end, une femme au Royaume Uni manquait de peu de se faire écraser alors qu’elle réalisait une de ces vidéos sur une grande autoroute.

Annonces

C’est la police britannique qui avait révélé l’incident. Un accident qui selon les autorités policières aurait pu avoir de tragiques conséquences. Car la grande autoroute sur laquelle, était tombée la femme était le célèbre ‘’M25 Motorway’’ encore nommé le London Orbital. Une autoroute longue de 117 km baptisée ‘’la route de l’enfer’’ en 2016 à cause de son gros trafic, 200 000 véhicules l’empruntent quotidiennement. C’est l’une des autoroutes les plus fréquentées d’Europe.

Un accident ‘’Snapchat ‘’

« Ce n’est que par chance qu’elle n’a pas été gravement blessée ou tuée. Une femme est tombée du véhicule entre la sortie ‘’6’’ et les ‘’Clacket Lane Services’’ (un point d’arrêt populaire pour les autocars et les camions) à 1h30 du matin aujourd’hui sur une ‘’voie en direct’’ » publiait la police britannique ce samedi. Une publication faite après que la femme, dont l’identité était restée secrète, ait été transportée et admise dans l’un des centres de santé les plus proches pour des blessures légères. Dans les faits, la férue de Snapchat assise sur le siège passager avant du véhicule, s’était vraisemblablement un peu trop appuyée sur la portière du véhicule et l’avait par inadvertance, ouverte. La femme alors qu’elle réalisait sa vidéo, s’était donc brusquement retrouvée sur le bitume.

Annonces

D’octobre 2011 à novembre 2017, dans le Journal of Family Medicine and Primary Care, une revue scientifique axée médecine, sortait une étude qui révélait que durant cette période ; ce n’était pas moins de 259 personnes qui avaient trouvé la mort en réalisant des selfies ou des auto-vidéos. Des morts accidentelles qui avaient eu lieu au cours de 137 incidents. Si la moyenne d’âge de ces personnes décédées était de 23 ans, c’était en Inde que le plus grand nombre de décès était survenu suivi de la Russie, des États-Unis et du Pakistan.