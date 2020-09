Trois femmes ont été placées en garde à vue après avoir été prises en flagrant délit lors d’un cambriolage. La scène s’est en effet produite dans le XVIIe arrondissement de Paris ce lundi 7 septembre. Les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) dans la localité ont été interpellés par le comportement plutôt bizarre des trois dames à bord d’un véhicule. Aussi, ont-ils pris la décision de les filer discrètement.

Des objets d’une valeur de 50 000 euros

Elles ont laissé alors leur véhicule sur l’avenue d’Italie et sont montées dans un immeuble où elles ont pris le temps de voler beaucoup d’objets de grandes valeurs. Une fois descendues de l’immeuble, les policiers ont procédé à leur fouille et ont juste compris qu’elles venaient de commettre un vol quelques minutes plus tôt dans le bâtiment. A en croire les informations relayées par la presse locale, les objets volés peuvent avoir une valeur d’environ 50.000 euros.

Une enquête ouverte

La propriétaire de l’appartement est par la suite venue au poste de police confirmer la valeur des bijoux volés et a également déposé une plainte contre les trois mises en cause. L’enquête qui a été ouverte est dirigée par le Service de l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP) du XVIIe arrondissement de Paris.