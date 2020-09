Les incendies survenues aux Etats-Unis, continuent de s’étendre et créent de la fumée épaisse qui a gagné l’Europe. Dans un communiqué du service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus (CAMS), le scientifique Mark Parrington a dit surveiller l’évolution de l’incendie aux Etats-Unis, ainsi que les dégâts atmosphériques observés hors du continent. « Nous surveillons l’ampleur des incendies et la pollution de la fumée transportée à travers les États-Unis et au-delà » a-t-il indiqué.

Une grosse fumée en Europe

Plusieurs images circulant sur la toile montrent une épaisse couche de fumée qui voyage pour aller sur le vieux continent. Selon des images fournies par des satellites, on peut voir que la fumée est demeurée au niveau de la côte pacifique des Etats-Unis. Et ce, durant plusieurs jours, à cause des conditions atmosphériques. D’après le CAMS, « la fumée recommence à traverser l’Atlantique, et va atteindre l’Europe du Nord plus tard dans la semaine, comme elle l’a fait à la fin de la semaine dernière ».

Mark Parrington a fait un lien entre l’intensité des fumées et la gravité des incendies aux Etats-Unis. « Le fait que ces incendies émettent tellement de pollution dans l’atmosphère que nous pouvons encore voir de la fumée épaisse 8.000 km plus loin reflète à quel point ils sont dévastateurs, en terme d’ampleur et de durée ». Notons que, les activités d’incendie de cette année ont dépassé la moyenne qui est de 15 ces dernières années. Cette année l’activité des incendies « sans précédent » est “des dizaines à des centaines de fois plus intense que la moyenne sur la période 2003-2019 sur l’ensemble des États-Unis ainsi que dans plusieurs États touchés”