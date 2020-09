Depuis ce jeudi 24 septembre 2020, les équipes nationales et les clubs de Trinité-et-Tobago ne sont plus autorisés à participer aux compétitions internationales organisées par la Fédération internationale de football (FIFA). La décision a été rendue ce jeudi par l’instance dirigeante internationale du football après un bras de fer entre elle et Trinidad etTobbago Football Association (TTFA). La décision implique également la suspension des programmes financiers ou de développement de la FIFA ou de la Concacaf à l’endroit de la TTFA.

Annonces

C’est en effet, une plainte déposée devant un tribunal local de Trinité-et-Tobago par d’anciens gestionnaires de la TTFA dans le cadre d’une malversation qui a conduit jusque-là. D’après l’article 59 des Statuts de la FIFA, tout différend du genre doit être porté devant le Tribunal arbitral du sport, (TAS) en tant que forum exclusif de résolution des litiges pareils.

Deux ultimatums

Après un premier ultimatum donné par la FIFA à la TTFA pour retirer sa plainte, rien n’a été fait. Pour donner une seconde chance à la fédération, la FIFA a prolongé la date limite qui était fixée pour le 16 septembre au 23 septembre à 15 heures. Mais en l’absence de toute réaction de la part de ceux-ci, la gouvernance du football mondial a été obligée de prononcer la sentence ce même jeudi.

Annonces

« Cette suspension ne sera levée que lorsque la TTFA se conformera pleinement à ses obligations en tant que membre de la FIFA, notamment en reconnaissant la légitimité de la commission de normalisation désignée et en mettant ses propres statuts en conformité avec les Statuts de la FIFA, » a précisé le communiqué de la FIFA.