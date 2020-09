La presse française relate depuis quelques jours l’histoire de Baptiste, un jeune français de 8 ans. Comme le garçonnet le raconte lui-même, bien qu’il soit né dans le corps d’un garçon, il est en réalité, selon lui, une fille : “Je leur ai expliqué que j’étais une fille, que j’étais née dans un corps de petit garçon, mais que je voulais être une fille. C’est comme si plus personne ne savait qu’avant j’étais un garçon” a-t-il affirmé au micro de la chaîne BFM TV.

Ses parents affirment avoir été démunis face à la détresse de leur fils mais avoir résolument choisi de le laisser choisir sa voie : “On pensait que c’était parce qu’elle avait changé d’école, donc on a essayé de la réconforter.” a affirmé Chrystelle, la mère à propos du garçon qui se fait désormais appeler Lilie. “Elle nous a dit plusieurs fois par jour disait que sa vie était nulle. Et puis ça a empiré encore avec des pensées suicidaires, des phrases à tire-larigot comme ma vie est tellement nulle que je préférerais mourir. Et puis avec un travail de discussion, on a pu faire en sorte qu’un soir au moment du coucher, ça sorte” a-t-elle ajouté

La presse française affirme que l’académie vient d’autoriser les responsables de son école à l’appeler par son nouveau nom. Mais ce qui frappe le plus dans cette affaire qui suscite des commentaires hostiles sur la toile, c’est la jeunesse de l’enfant. Plusieurs internautes s’interrogent sur le niveau de conscience d’un enfant à cet âge.