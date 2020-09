Internet est malheureusement, un monde assez dangereux. En effet, si le web permet de faire des choses plutôt intéressantes, il peut arriver, parfois, de faire face à quelques situations compliquées à gérer. Ce couple des Yvelines en a fait l’amère expérience. Une histoire qui rappelle donc qu’il faut prendre quelques précautions.

Dans les faits, les deux souhaitaient acheter un ordinateur. Originaires de Conflans-Sainte-Honorine, ils se sont ainsi rendus aux alentours de chez eux afin de faire affaire. La marque du PC n’a pas été dévoilée, mais ce dernier était mis en vente au prix de 2.200 euros. Résultat, ces derniers se sont rendus à l’adresse indiquée, résidence des Maréchaux. Il était aux alentours de 19.30. Le bâtiment possède toutefois la particularité d’avoir deux entrées.

Un couple, braqué après un achat en ligne

Résultat, le couple n’a pas vraiment fait attention et un individu a surgi de la seconde porte avec un pistolet. Dans l’idée, les braqueurs souhaitaient récupérer l’argent en liquide avant de prendre la fuite. Or, par précaution, le couple a préféré laisser la somme rondelette, dans sa voiture plutôt que de l’amener sur place. Les braqueurs se sont alors tournés le sac à main de la jeune femme dans lequel se trouvait un téléphone portable ainsi qu’un appareil photo. Prenant la fuite, ils réussiront à esquiver les autorités qui n’arriveront sur place que quelques minutes plus tard.

Des arnaques bien en place

Ce n’est pas la première fois que de telles arnaques ont lieu. En effet, de nombreux pirates tentent par exemple de recopier les pages internet de certains sites, dans le but de voler les données bancaires des usagers. Cependant, ces pratiques sont de moins en moins répandues. Les designs laissent à désirer et le contenu est souvent rempli de fautes d’ortographe. Attention donc à ne pas se faire avoir et à bien respecter quelques consignes de sécurité basiques avant de faire un achat sur le net.