Etait-il sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue ? Pour le moment personne ne peut le dire puisque les résultats des tests d’usage ne sont pas encore tombés. C’est en tout cas, une triste fin pour cet homme de 34 ans qui a mis fin à ses jours le jour même de son anniversaire. Le drame s’est produit dans la nuit d’hier mardi à Drancy, une commune du département de la Seine-Saint-Denis en France.

Alors qu’il fêtait avec des amis et des membres de sa famille il aurait sorti une arme avant de mettre fin accidentellement à ses jours. Les secours alertés, arrivent dans l’appartement où se déroulait la réjouissance, et tentent en vain de réanimer l’infortuné. Après le drame, cinq personnes présentes sur les lieux sont placées en garde à vue.

Un suicide est “peu plausible”

Il s’agit de ses amis et des membres de sa famille. Selon une source proche de l’enquête, c’est une « procédure classique » puisqu’ils étaient présents quand le drame s’est produit. Ces derniers seront cependant auditionnés et la police pourra se faire une idée sur ce qui s’est passé. C’est-à-dire, exclure ou non la piste de l’accident. En tout cas, c’est ce qu’elle privilégie pour le moment, jugeant « peu plausible » , d’autres options dans ce genre de cas. Néanmoins , elle n’écarte pas « à 100% » deux pistes.