Tout a commencé en 2017 quand le couple niçois, Emmanuel âgé de 43 ans, ingénieur en informatique médicale et son épouse ont décidé de louer leur appartement de trois pièces qu’ils ont acheté sur prêt. Pour l’achat de l’appartement, ils avaient fait un emprunt qu’ils devraient rembourser sur 22 ans. Le temps de fonder une famille, ils ont loué l’appartement pour un an. Mais il s’est fait que le couple auquel ils ont loué l’appartement ait refusé de le quitter au terme du un an, bien que les clauses du bail soient bien définies.

« Nous avons expliqué à la famille qui souhaitait louer notre appartement que nous le récupérerions au bout d’un an. Nous avons tout fait nous-même, sans agence, mais avec un bail en bonne et due forme, c’était un meublé » a expliqué Emmanuel. Pour avoir connu lui-même des difficultés lorsqu’il voulait louer un logement quand il était plus jeune, il a indiqué n’avoir « pas demandé de bulletins de salaire, ce qui est probablement une erreur ».

”Les droits des propriétaires sont bafoués”

A la fin du contrat du bail, le couple n’a pas quitté l’appartement et a demandé un délai supplémentaire avant de le quitter. En dépit des bonnes relations qui existent entre les deux couples, les locataires n’ont pas quitté les trois pièces jusqu’en 2019, sans payer non plus le loyer qui est estimé à 1.200 euros. Bien qu’ils aient saisi la justice qui a tranché en leur faveur, Emmanuel et sa femme n’ont toujours pas encore pu entrer en possession de leur maison.

« La situation aujourd’hui, c’est que les impayés s’élèvent à 20.000 euros environ. Et que notre rêve s’est transformé en cauchemar » a confié l’ingénieur à Nice-matin. « Je ne comprends pas, je ne sais plus, je n’ai plus d’espoir. Puisque le jugement est en notre faveur, puisque la décision d’expulsion n’est pas appliquée, puisque ces personnes sont à l’abri jusqu’au printemps, je considère que les droits des propriétaires sont bafoués » a déploré Emmanuel.