Une histoire qui pourrait paraître banale mais qui s’est transformée en drame. En France, plus précisément dans la commune du Cheylas, deux personnes âgées ont perdu la vie dans ce qui semble être un différend de voisinage. Le conflit opposait deux seniors, un âgé de 71 ans et l’autre de 82 ans.

D’après les premiers éléments, l’homme de 71 ans a été tué par celui âgé de 82 ans qui s’est par la suite donné la mort. «La victime a été découverte décédée dans son propre logement avec un impact de balle dans le corps» selon le procureur en charge de l’affaire. Le suspect s’est ensuite retranché dans son logement où son corps fut découvert inanimé par la suite.

Pour l’heure, aucun détail n’a été donné sur les causes de la mésentente qui ont conduit à ce drame. Les enquêtes se poursuivent pour confirmer les thèses initiales et pour avoir plus de détails sur l’affaire.