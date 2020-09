L’ex compagne du patron d’Amazon est désormais la plus grosse fortune féminine mondiale. L’information a été rendue publique par le magazine Bloomberg. MacKenzie Bezos qui a eu le divorce le plus couteux de l’histoire a un patrimoine estimé à 66,4 milliards de dollars. Sa séparation avec Jeff Bezos lui avait permis de garder une partie de la fortune de l’homme le plus riche du monde. Elle a notamment gardé le quart des parts de la société de son ex époux.

Elle profite de l’ascension d’Amazon

Avec les 4% qu’elle détient dans la société américaine spécialisée dans la vente en ligne, elle profite de la montée qu’a connue le cours d’Amazon depuis quelques mois. Pendant un semestre, la société fondée par Jeff Bezos a bondi de 82%. De 1898 dollars au 2 janvier à 3451 dollars au 31 aout. Toute chose qui permet à la romancière de renverser de son trône l’héritière de l’empire l’Oréal qui détenait le titre de la femme la plus riche du monde.

Elle détrône Lilianne Bettencourt…

Depuis trois ans, Lilianne Bettencourt était la plus grosse fortune féminine sur la planète. Son patrimoine est estimé à 66,3 milliards de dollars soit 100 millions de dollars de moins que l’ex compagne du patron d’Amazon. Mais selon les prévisions, MacKenzie Bezos pourrait encore voir grossir son patrimoine. Amazon a encore de beaux devant elle.