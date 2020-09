Les associations et collectifs de conducteurs et transporteurs du Bénin et du Niger en mouvement de grève. Ils projettent pour lundi 21 septembre prochain, un mouvement de cessation d’activités. En effet, les négociations avec les importateurs ont accouché d’une souris. Un communiqué annonçant le mouvement de débrayage avait été publié en début de semaine.

Annonces

Les collectifs des conducteurs et transporteurs du Bénin et du Niger mécontents de leurs importateurs. Les négociations sur les nouveaux tarifs à appliquer, sont la source de la pomme de discorde. La cessation d’activités annoncée pour lundi 21 septembre prochain serait surtout liée à la baisse drastique des tarifs.

Les conducteurs et transporteurs condamnent la passivité des importateurs ou de leurs représentants afin d’aller vers une table de négociation. Le rouleau d’étranglement reste l’application du tarif consensuel retenu lors de la rencontre avec l’administration béninoise à Bohicon en décembre 2018. La crise est imputable aux imputateurs, lancent les transporteurs et conducteurs.

Annonces

Cependant, les discussions pour une sortie de crise ne sont pas exclues, rassurent les collectifs des transporteurs du Bénin et du Niger. Le mouvement de débrayage annoncé pour lundi prochain risque d’avoir de secouer les caisses du port autonome de Cotonou.