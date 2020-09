En Australie, le régime de végétalien imposé à un enfant par ses parents a failli lui être fatal. Même si la petite y a survécu, elle gardera tout de même des séquelles à vie. A cause de la malnutrition dont elle a fait objet, elle est victime d’une paralysie cérébrale. Selon informations relayées par les médias locaux sur cette affaire, la justice a prononcé une sanction contre ses parents.

Une paralysie cérébrale

Ils ont été condamnés à suivre un traitement psychologique. Les parents de la petite ont plaidé coupable pour éviter la prison. En plus de la paralysie cérébrale, le bébé d’un an a souffert à cause de ce régime de kwashiorkor. Un syndrome de malnutrition protéino-énergétique a également été détecté chez l’enfant. Selon les médias, le régime incriminé est composé en grande partie de l’eau de coco.

Transportée d’urgence en soins intensifs

La fillette a dû être transportée d’urgence en soins intensifs après la dégradation de son état de santé. Les médecins ont remarqué qu’elle souffrait des ecchymoses et éruptions cutanées. Ce sont des impacts du syndrome de kwashiorkor. A en croire la description qui avait été faite de l’état de santé du nourrisson, elle saignait de l’intérieur. Ses selles comportaient notamment du sang.