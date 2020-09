Fin dimanche 23 août 2020 des ‘’Ateliers de restitution et de formation des jeunes sur l’impact du changement climatique sur l’eau et l’énergie en Afrique de l’Ouest ’’. Ces ateliers qui ont démarré vendredi 21 août 2020, ont permis à plus de 40 jeunes provenant de 5 pays d’Afrique de l’Ouest d’apprendre davantage sur le phénomène du changement climatique. Ils sont désormais aguerris et repartent armés pour la résilience dans leur pays respectif.

Le projet ‘’Ateliers de restitution et de formation des jeunes sur l’impact du changement climatique sur l’eau et l’énergie en Afrique de l’Ouest ’’ a bénéficié la première subvention locale financée par la GIZ à travers le dispositif compétitif de subvention dénommé Fonds d’Innovation de l’Initiative Germano-Africaine pour la Jeunesse (AGYI-IF). La formation s’est faite en ligne en raison de la pandémie de la Covid-19.

L’Afrique est l’un des continents, les plus vulnérables aux effets pervers du changement climatique. Mais peu d’Africains sont informés de ce phénomène. C’est fort de ce constat que Youth for Climate Change Mitigation (YCCM)en collaboration avec le Réseau Béninois du Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (RBPMJE), forme la jeunesse de l’Afrique de l’Ouest, sur l’impact du changement climatique sur l’eau et l’énergie. La finalité est de mobiliser le plus grand nombre de personnes engagées pour relever le défi climatique. Durant ces 3 jours de formation, les participants issus, du Bénin, du Niger, du Togo, du Mali et de la Côte d’ivoire ont été entretenus sur plusieurs communications. Il s’agit entre autres de celles relatives au changement climatique CC, à la gestion intégrée des ressources en eau GIRE, au rôle des jeunes dans la gestion rationnelle de l’eau, et des techniques de mobilisation de financement. La partage d’expérience et des projections vidéos portant sur le thème général, ont également marqué ces ateliers de restitution et de formation.

Dans son mot de clôture des travaux, Razaki Sabi Zingui coordonnateur du projet, remercie les partenaires techniques et financiers ainsi que les membres de l’équipe projet. Il exhorte les participants, au partage des acquis avec d’autres jeunes de leurs localités et pays respectifs.