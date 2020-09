La célèbre chanteuse américaine Beyoncé a fait un don d’un million de dollars aux entrepreneurs noirs touchés par la pandémie du nouveau coronavirus. L’information a été donnée par sa fondation BeyGood, le mercredi 02 septembre 2020, sur Instagram. « Fière d’annoncer que Beyoncé donne un million de dollars supplémentaire pour aider les petites entreprises appartenant à des Noirs » a-t-elle fait savoir.

Le coronavirus tue beaucoup de Noirs aux Etats-Unis

Notons que l’interprète de Single laydies est très engagée dans la défense des intérêts des Afro-Américains. Elle l’avait en effet démontré au cours du show « One World : Together at home », où elle avait fait comprendre que le coronavirus tue beaucoup de Noirs aux Etats-Unis, « à un rythme alarmant ». Par ailleurs, quelques jours après, l’épouse du rappeur Jay-Z avait fait preuve de générosité en donnant un milliard de dollars à la fondation Start Small, du créateur de la plateforme Twitter, Jack Dorsey. Celle-ci est fortement impliquée dans le combat contre la covid-19 aux USA.

Une alliance avec l’organisation de défense des droits civiques

Pour rappel, Queen B s’était illustrée derrière le mouvement Black Lives Matter, qui s’est déclenché suite au meurtre d’un Afro-Américain par un policier blanc aux Etats-Unis. Elle était passée par sa fondation BeyGOOD pour s’allier à la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, l’organisation américaine de défense des droits civiques), afin de lancer un fonds dénommé : Black-Owned Small Business Impact Fund. Le but de ce dernier était de garantir l’autonomie économique, pour les sociétés détenues par les Noirs.