La star américaine Kanye West, candidat à l’élection présidentielle des USA a encore frappé. Dans une série de tweets, il a lancé des accusations contre l’industrie de la musique et la NBA. Ce n’est pas la première fois qu’un rappeur accuse l’industrie musicale américaine d’exploiter les artistes. Avant lui, Michael Jackson, ou encore le rappeur DMX et bien d’autres ont porté des accusations similaires.

Dans une série de tweets qu’il a depuis effacé, Kanye West a tenu à faire une pause dans sa course à la présidentielle et parler un peu musique. Cette fois-ci, pas pour annoncer un nouvel album, bien au contraire, il a tenu à dire qu’il ferait une pause dans sa carrière musicale tant qu’il serait sous contrat avec Sony et Universal :

“Je ne sors plus de nouvelle musique tant que je n’ai pas terminé mon contrat avec Sony et Universal. Sur Dieu, au nom de Jésus… venez m’attraper… J’ai besoin de voir les contrats de tout le monde chez Universal et Sony. Je ne vais pas regarder mon peuple être asservi. Je mets ma vie en danger pour les miens. L’industrie de la musique et la NBA sont des navires d’esclavagisme moderne… Je ne suis pas l’industrie frère… Je m’en fous… Je suis au service du Christ. Nous avons besoin que le monde guérisse… Mes frères me manquent. Je refuse de me disputer avec des hommes noirs sur des choses que nous ne possédons pas… J’ai le plus grand respect pour tous mes frères. Nous devons nous unir et nous respecter les uns les autres. Nous ne devons plus nous critiquer sur des choses que nous ne possédons pas” a-t-il entre autres déclaré. Ces tweets ont depuis été effacés.