Entre Donald Trump et Kim Jong Un, les relations n’ont pas toujours été cordiales. En 2017, le président américain avait menacé d’attaquer la Corée du nord si son leader ne mettait pas fin à son programme nucléaire. Les années qui ont suivi ont été celles d’une romance entre les deux hommes. Ils se sont rencontrés une fois à Singapour en 2018. Suivra ensuite deux sommets en février et en juin 2019. Lors de leur rencontre en 2018, un fait inhabituel s’est produit. C’est du moins ce que raconte Sarah Sanders dans son livre qui sort mardi prochain.

En effet, selon l’ex porte-parole de la Maison Blanche, lors d’une session des pourparlers, les deux présidents ont parlé de sport, notamment du football féminin. En ce moment, elle dit avoir levé les yeux pour remarquer le regard de Kim sur elle. « Nous avons établi un contact visuel direct et Kim a hoché la tête et a semblé me faire un clin d’œil…J’ai été stupéfaite. J’ai rapidement baissé les yeux et j’ai continué à prendre des notes » a-t-elle écrit selon The Gardian qui a eu copie de ce passage de ses mémoires.

Il a “hurlé de rire” avec John Kelly

Un peu plus tard dans la limousine présidentielle elle dit avoir informé Donald Trump et son chef de cabinet John Kelly du clin d’œil de Kim. Le président lui a alors conseillé d’aller en Corée du Nord et d’en prendre une pour l’équipe. « Eh bien, Sarah, ça règle la question. Tu vas en Corée du Nord et tu en prends une pour l’équipe. Votre mari et vos enfants vont vous manquer, mais vous serez une héroïne pour votre pays » a plaisanté le chef de la Maison Blanche. Il a ensuite « hurlé de rire » avec John Kelly selon Sarah Sanders.