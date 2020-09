Le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 au Bénin, s’est prononcé, ce samedi 5 septembre 2020 sur RFI, sur l’état de l’agriculture et de l’économie Lionel Zinsou béninoise. Il estime que le Bénin a performé dans le domaine de l’agriculture et que l’économie du pays se porte bien. «Je pense que c’est une économie qui progresse, qui progresse d’ailleurs très régulièrement depuis une quinzaine d’année », a relevé l’économiste qui poursuit «Je pense que l’environnement des affaires, ne se dégrade pas ».

Lionel Zinsou fait remarquer que le Bénin a bien travaillé. Pour lui, «dans l’agriculture, le Bénin vient de faire une démonstration à laquelle personne ne s’attendait vraiment ». Car, «on a doublé la production du coton en quatre (04) ans, on est devenu le premier pays producteur du coton en Afrique de l’Ouest… ». Il trouve que «tel qu’on a augmenté et les surfaces et les productivités, les rendements donc ça correspond à l’enrichissement réel des paysans béninois ».

Je me démarque légèrement du jugement de l’opposition

A l’en croire, «comme l’agriculture est le premier client, le premier fournisseur de tous les autres secteurs, ça a des effets d’entraînement qui ont d’ailleurs compensé en taux de croissance la fermeture nigériane des frontières ». Plus encore, il fait remarquer que dans la foulée, «ce que les gens ne voient pas toujours est que nous avons la même progression sur le maïs, sur le manioc, sur l’ananas, sur l’anacarde ». Ce qui «a fait l’auto-croissance du Bénin ». «Je me démarque légèrement du jugement de l’opposition mais en vérité, je pense que c’est le travail des Béninois, des paysans béninois, de tous les secteurs qui y concourent », a précisé Lionel Zinsou.