Le désert. Ce n’est ni le Sahara, ni le Kalahari ou le Takla-Makan. C’est cette étape de la vie de tout leader fait d’épreuves, de persécutions, de solitude. C’est aussi le titre du 4è chapitre de ce livre enrichissant « Devenir un leader accompli ». Dans ce chapitre, son auteur le mentor et expert leadership transformationnel Fructueux Sozonlin met l’accent sur l’importance de cette traversée du désert dans la vie de tout leader. Il revient aussi sur l’amour, la connaissance et la crainte de Dieu et la recherche de la justice comme des valeurs morales inhérentes à tout leadership.

« Des leaders connaîtront des temps difficiles, ils passeront par la fournaise de l’épreuve. Comme de l’or, ils devront passer par le feu, afin de retrouver toute leur pureté. Le désert prépare et équipe le leader pour l’œuvre à laquelle il a été choisi. C’est la période de solitude et des lamentations, c’est la période de la confusion.

Une période difficile de formation et de discipline qui nous prépare à la terre promise. C’est le stade de construction des leaders accomplis. C’est le moment où nous payons le prix de l’usage de Dieu. Parce qu’il y aura pas de gloire sans histoire. Il n’y aura pas de leadership sans la formation du caractère du leader ». C’est une importante révélation du mentor sur la vie des leaders. Il en parle aux pages 76 et 77 du livre « Devenir un leader accompli » qui retient notre attention depuis quelques semaines. Tout leader doit passer par cette étape difficile avant d’entrer dans la gloire. Elle forge donc sa personnalité et lui permet d’acquérir les vraies aptitudes d’un vrai leader. Mais nuance le mentor, les attitudes des uns et des autres détermineront ce qu’ils seront après la traversée du désert. « Dans le désert certaines personnes se demandent si Dieu existe réellement, d’autres se demanderont s’il ne les a pas oubliés, d’autres encore se culpabiliseront, gardant le souvenir de leurs péchés passés. Pendant ces moments, les hommes font des efforts de pénitence sans vraiment obtenir de véritable percée », ajoute-t-il. Mais le mentor rassure que « Tout leader choisi par Dieu, dans une nation, connaît ces périodes de désagréments qui forment pour la vie ».

Joseph, un cas illustratif

Le mentor raconte l’histoire de Joseph. Fils de Jacob jeté dans une citerne vide puis vendu à des marchands israélites puis à un Potiphar un haut fonctionnaire du roi d’Egypte. Se montrant sage et digne de confiance, son maître l’établit comme intendant mais la femme de ce dernier de convoitise, ce qu’il refusa. Celle-ci, voulant se venger de lui l’accuse de viol. Joseph fut arrêté et jeté en prison. Mais de la prison, le Pharaon le sollicita pour son don de révélation et de songe pour lui expliquer un rêve. Lorsqu’il donna une interprétation à l’énigme, le roi et toute sa cour apprécièrent. Il devint un homme très puissant dans l’empire du pharaon. Puis un jour, celui-ci lui dit : « Puisque Dieu t’a fait connaître toutes ses choses il n’y a personne qui soit aussi sage et intelligent que toi. Je t’établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m’élèvera au dessus de toi. Je te donne le commandement sur tout le pays d’Egypte ». Du zéro et du néant, Joseph a atteint le sommet de la gloire. Il a connu son « désert » et grâce à sa crainte, son amour et son respect pour Dieu, ce dernier l’a élevé.

Plusieurs leaders connaissent aussi leur traversée du désert avant d’entrer dans la félicité. Ce fut le cas de Nelson Mandela qui a fait 27 ans de bagne avant de devenir président de la république et une des plus grandes célébrités du monde dont la date de naissance est devenue une fête célébrée à travers le monde. Dans notre microcosme politique, on peut bien citer l’exemple de Patrice Talon devenu président de la république à la surprise de tous après trois ans d’exil et de persécution politique.

Aimer Dieu

« La plus grande priorité de la vie pour tout homme devrait être Dieu : connaître sa volonté et la pratiquer ». Ce fut cela le secret de Joseph. « Aimer l’Eternel c’est aimer ce qu’il aime et rejeter ce qu’il n’aime pas. Et l’Eternel recherche la justice. Oui la justice. La justice dans les foyers, dans les familles, dans nos affaires, dans nos projets, dans la communauté et dans toute la nation. Dieu révèle son plan à celui qui l’aime. Dieu vous révèlera son projet pour la nation. Dieu vous révèlera les clés du succès ; les trésors de la sagesse et de la connaissance. », précise-t-il avant d’ajouter que « la fécondité et la productivité doivent suivre le leader qui pratique la justice ».

« A l’école du désert, le leader apprend l’humilité, la patience et la tempérance ».

Le Mentor

Contact : +229 90 20 20 75

E-mail : benin.conseils@gmail.com