Le samedi 05 septembre dernier, Ademo, le rappeur français du groupe PNL se faisait arrêter puis libérer le lendemain par les forces de l’ordre dans le quartier Alesia à Paris. Il est reproché à ce dernier d’avoir fait usage de stupéfiant. Tout a commencé quand une patrouille de la police surprend Tarik Andrieu (vrai nom du rappeur) , en train « de préparer une “cigarette artisanale” » d’où exhalait une « forte odeur caractéristique du cannabis ». Les policiers lui ont alors demandé ses papiers histoire de savoir à qui ils avaient affaire.

C’est en ce moment que le rappeur aurait décidé d’en faire à sa tête refusant de se soumettre au contrôle. Il serait même devenu « agressif verbalement » si on ajoute foi au récit de la police retraçant l’interpellation. « Vous avez de la chance d’être quatre, venez, on va à l’abri, je fais des sports de combat et je vous prends un par un comme des hommes » aurait lancé le rappeur aux policiers qui sont passés à son interpellation, non sans peine puisqu’il aurait résisté, invectivant au passage un policier.

Il sera jugé pour “ Usage de stupéfiants “, ” rébellion ” et “outrage “

Une fois au commissariat, il aurait continué dans la provocation, proposant à un agent, un combat de boxe sur un ring. Malgré sa libération dimanche, le rappeur est poursuivi par la justice. Il a en effet été convoqué en janvier 2021 pour être jugé par le tribunal correctionnel. « Usage de stupéfiants », « rébellion » et « outrage », sont les charges qui pèsent contre lui. Il sera défendu par les avocats Vincent Brengarth et William Bourdon.

Aucun d’eux n’a commenté la convocation remise au rappeur ni sa future comparution devant le tribunal correctionnel, encore moins la plainte déposée contre lui par un des policiers pour « menace de commettre un crime ou un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique » entre autres. Ademo n’a également pas réagi.