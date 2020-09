Le groupe Etat Islamique (EI) fait encore parler de lui dans le monde, malgré que ces capacités d’attaque aient été réduites par les militaires de la coalition antidjihadiste en Irak et en Syrie. En effet, le groupe djihadiste se répand dans plusieurs pays du monde notamment en Afrique, selon une déclaration faite par Christopher Miller, directeur du centre national de lutte contre le terrorisme des Etats-Unis, hier jeudi 17 septembre 2020.

Daesh a 20 groupes affiliés

Ce haut responsable américain faisait ces déclarations lors de la présentation annuelle des services de renseignements américains, devant une commission du Congrès. Selon lui, Daesh étend ses tentacules de manière agressive dans le monde en possédant 20 groupes affiliés, se trouvant notamment sur le territoire africain. « Dans certaines régions d’Afrique, des groupes de l’EI mènent des attaques fréquentes contre les forces de l’ordre locales et ont étendu leur territoire, alors que les opérations de la coalition et des attaques de groupes rivaux ont freiné sa croissance en Afghanistan, Libye, Somalie et au Yémen » a-t-il indiqué.

Une attaque revendiquée le 09 Août

Christopher Miller a par ailleurs souligné que ces djihadistes veulent toujours s’en prendre aux occidentaux. Cela en dépit du fait, que leurs moyens ont été réduits. Notons que le groupe Etat Islamique a poursuivi ses opérations en Syrie et en Irak. Une attaque contre les forces de sécurités irakiennes a tué et blessé plusieurs dizaines de soldats américains. Le 9 août 2020, le groupe avait également revendiqué l’assassinat de Nigériens et six humanitaires français, au Niger.