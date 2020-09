Pascale Ferrier, 53 ans, est soupçonnée d’être responsable de l’envoi d’une lettre empoisonnée à la ricine au président Trump. Selon les premières informations, cette dernière a récemment été arrêtée alors qu’elle tentait de traverser la frontière entre les USA et le Canada. Si elle venait à être jugée et être reconnue coupable, elle pourrait passer le reste de ses jours en prison.

De Longueuil, au Canada, cette dernière a été arrêtée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), hier, à la demande du Federal Bureau of Investigation (FBI). D’origine française, celle-ci est soupçonnée d’avoir posté son courrier depuis son appartement du quartier Saint-Hubert. Canadienne depuis 2015, elle aurait tenté de travers la frontière américaine depuis l’Ontario. Une arme à feu a été découverte dans son véhicule.

Une française d’origine, responsable de l’attaque contre Trump ?

Aujourd’hui, Pascale Ferrier pourrait être accusée de tentative de meurtre, voire même d’acte terroriste ou de menace envers les fonctionnaires du gouvernement américain. Elle pourrait également être jugée pour acte terroriste au Canada. Des faits qui, s’ils venaient à être confirmés, pourraient lui coûter très cher.

La prison à vie pour cette ressortissante ?

Très proche des États-Unis, elle y a séjourné pendant plusieurs mois avant d’être déportée après avoir passé deux mois derrière les barreaux, à cause d’un visa expiré. Connue des services de police, elle a également été arrêtée en mars 2019 pour possibilité d’une arme à feu ainsi que pour résistance à une arrestation et enfin, pour faux permis de conduire. Elle devrait comparaître ce mardi, aux alentours de 16 heures, à New York et risque la prison à vie.