Il y a quelques jours seulement un colis postal, une enveloppe avec une lettre, contenant du poison à la ricine, était adressé au président américain. La lettre a été découverte dans un centre de dépistage du courrier de la Maison-Blanche plus tôt cette semaine, ont déclaré les responsables. La ricine est un virulent poison, que l’on peut extraire des graines de ricin. Dangereux s’il est ingéré, il est « mille fois plus toxique inhalé par voie pulmonaire ou parentérale » selon les experts. Les services compétents américains se sont saisis du problème et les investigations ont tout de suites été diligentées.

Annonces

Des détails sur la lettre et ses cachets postaux ont laissés entendre que la lettre aurait pu avoir transité par le Canada. Samedi dernier, La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré travailler de concert avec le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) pour trouver le ou les coupables. Il y a quelques heures, une femme soupçonnée d’avoir envoyé la lettre a été arrêtée alors qu’elle tentait d’entrer aux États-Unis depuis le Canada à un poste frontalier de l’État de New York.

Les détails de l’investigation encore tenus secrets

Aucunes déclarations officielles ne sont venues jusqu’ici entériner les informations qui ont fuité dans la presse américaine. Les autorités américaines pour maintenir le secret de l’enquête se contentant juste de dire que les investigations étaient en cours et que les toutes menaces pour la sécurité publique étaient écartées. C’est la chaine américaine CNN, qui grâce à des témoignages obtenus sous le couvert de l’anonymat, révélait ce week-end qu’une femme avait été arrêtée dans le cadre de l’enquête et placée en garde à vue par des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis au passage frontalier de Peace Bridge, près de Buffalo, dans l’Etat de New York.

Annonces

La lette toujours selon CNN, aurait été postée de Saint-Hubert, au Québec, et avait été découverte contenant une substance granulaire ayant des caractéristiques physiques similaires aux graines de ricin moulues. En outre, les autorités seraient également entrain d’enquêter sur des colis similaires envoyés par la poste à des adresses au Texas qui pourraient être liées au même expéditeur au Canada. Les investigations se poursuivaient.