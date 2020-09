En visite de travail au Bénin depuis le mercredi 23 septembre 2020, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo a été reçue ce jeudi par le président de la République Patrice Talon. Au menu des échanges plusieurs sujets dont la coopération entre le Bénin et l’OIF, la participation du Bénin à la vie et à l’animation de cette institution, de même que les réformes et succès actuels du pays.

Au terme des échanges le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci a indiqué qu’il s’est agi d’une «conversation très franche », entre les deux personnalités. Au cours de ces échanges, Louise Mushikiwabo a exposé le regard de son institution sur la coopération avec le Bénin. Selon elle, «le Bénin est un pays très actif au sein de l’organisation… de par son implication dans les différentes activités, dans la participation sur des missions politiques, sur les formations par exemple dans le domaine de l’entrepreneuriat ». Elle soutient que plus récemment encore, le pays s’est illustré positivement dans sa réponse à un appel à projets de la francophonie pour les femmes qui ont été affectées par la crise. « Nous avons reçu du Bénin plus de cent réponses pour l’appel à des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel », précise-t-elle.

Et elle estime que «le Bénin représente un Etat-membre modèle» qui impacte l’organisation avec ses actions et son engagement. Louise Mushikiwabo et Patrice Talon ont aussi échangé sur des questions politiques d’ordre national, sous régional et international. Selon la secrétaire générale, «nous avons également parlé d’un sujet de convergence visible entre la Francophonie et le Bénin qui est le numérique, un domaine dont ce pays a fait un pilier du développement économique ». Le ministre Agbénonci a rassuré que les efforts du Bénin reconnus par l’hôte vont se poursuivre et même améliorés. «Elle a voulu comprendre ce qui se passe dans les réformes politiques, le succès des réformes », a renseigné le ministre.