Emmanuel Macron hausse le ton. En effet, ce 10 septembre, le président Français a officiellement reconnu que la situation, avec la Turquie, était relativement tendue. Selon lui, Ankara ne fait d’ailleurs plus partie des alliés de la France en Méditerranée orientale. Cependant, ce dernier espère que le dialogue redevienne constructif.

C’est à l’occasion d’un point presse organisé du côté d’Ajaccio, juste avant le 7e sommet des pays du Sud de l’UE, que le président français a ouvertement évoqué les tensions en Méditerranée orientale, entre la Turquie et la Grèce, que Paris soutien fermement depuis le début. Selon lui, l’Union européenne a l’occasion d’apparaître comme soudée et unie face à Ankara et ses intentions belliqueuses.

Macron tacle la Turquie d’Erdogan

Aujourd’hui, il estime d’ailleurs que la Turquie ne fait clairement plus partie des alliés de l’exécutif. Les récentes signatures d’accord avec la Libye, bafouant les droits grecs ou encore les forages inacceptables opérés en zone économique chypriote sont quelques exemples. Toutefois, Emmanuel Macron semble espérer que des discussions profondes et efficaces soient rapidement menées, afin de réengager un dialogue constructif et utile avec la Turquie.

Tensions au sommet de l’UE

Les tensions ont gagné en intensité au début du mois d’août dernier, à la suite de la signature d’un accord entre la Grèce et l’Égypte. Face à ce front commun, Erdogan a alors confirmé la relance de prospection d’hydrocarbures au beau milieu d’une zone disputée entre Ankara et Athènes. La Turquie a ensuite opéré des forages au large de Chypre, provoquant la colère des partenaires européens qui ont qualifié cette action de parfaitement illégale.